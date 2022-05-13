Зозуля: Сейчас армии помогают даже те, от кого я не ожидал

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал, как футболисты помогают украинской армии во время войны.

"После нападения россии я горд, что я футболист. Я не знаю футболистов, которые не помогают. Да, в 2014 году война была там далеко. Она не коснулась всех. Сейчас немного по-другому, она коснулась каждого.

Помогают даже те, от кого я этого не ждал. Я не стану называть фамилии, но сейчас эти люди самые ярые патриоты. Это радует, ведь лучше поздно, чем никогда. Возможно, дошло. Доходило в 2014 и 2015 - дошло в 2022", – сказал Зозуля.