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Зозуля: Сейчас армии помогают даже те, от кого я не ожидал

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Украинский футболист высказался о волонтерской деятельности

Зозуля: Сейчас армии помогают даже те, от кого я не ожидал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал, как футболисты помогают украинской армии во время войны.

"После нападения россии я горд, что я футболист. Я не знаю футболистов, которые не помогают. Да, в 2014 году война была там далеко. Она не коснулась всех. Сейчас немного по-другому, она коснулась каждого.

Помогают даже те, от кого я этого не ждал. Я не стану называть фамилии, но сейчас эти люди самые ярые патриоты. Это радует, ведь лучше поздно, чем никогда. Возможно, дошло. Доходило в 2014 и 2015 - дошло в 2022", – сказал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада
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Источник:
Football Hub

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