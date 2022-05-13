Тренер Реала рассказал, сыграет ли еще Лунин в этом сезоне

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин проведет второй матч за "сливочных" в чемпионате Испании в текущем сезоне. Об этом сообщил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

"Лунин сыграет с "Кадисом", а Куртуа — с "Бетисом", - приводит слова Анчелотти Marca.

Поединок "Кадис" — "Реал" состоится в эту субботу, 15 мая. Начало — в 20:30 (киевское время).

Напомним, в недавнем 35-м туре Ла Лиги Андрей Лунин дебютировал в составе "Реала" против "Атлетико". Тогда украинец пропустил один гол и тот с пенальти, а "матрасники" одержали минимальную победу.

Кроме того, в этом сезоне Лунин выходил на поле еще дважды в Кубке короля - с "Эльче" (2:1) и "Алькояно" (3:1). Добавим, что у "Реала" осталось 3 поединка в нынешнем сезоне: с "Кадисом" и "Бетисом" в Примере и "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.