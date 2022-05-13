Яремчук принял решение относительно своего будущего в Бенфике

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук принял решение относительного своего ближайшего будущего.

По информации портала A Bola, украинский футболист не собирается покидать португальский клуб. 26-летний украинец намерен закрепиться в составе "орлов" в следующем сезоне под руководством нового главного тренера, Роджера Шмидта.

Также нападающий хочет оправдать значительные финансовые инвестиции клуба, который летом прошлого года выложил за него 17 миллионов евро. Отмечается, что "Бенфика" не получала каких-либо предложений по трансферу Яремчука.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету украинца 9 голов и 6 голевых передач в 41-м матче за лиссабонскую команду во всех турнирах.