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Яремчук принял решение относительно своего будущего в Бенфике

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Украинец намерен впечатлить нового главного тренера

Яремчук принял решение относительно своего будущего в Бенфике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук принял решение относительного своего ближайшего будущего.

По информации портала A Bola, украинский футболист не собирается покидать португальский клуб. 26-летний украинец намерен закрепиться в составе "орлов" в следующем сезоне под руководством нового главного тренера, Роджера Шмидта.

Также нападающий хочет оправдать значительные финансовые инвестиции клуба, который летом прошлого года выложил за него 17 миллионов евро. Отмечается, что "Бенфика" не получала каких-либо предложений по трансферу Яремчука.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету украинца 9 голов и 6 голевых передач в 41-м матче за лиссабонскую команду во всех турнирах.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
A Bola

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