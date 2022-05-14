Яремчук во второй раз подряд вышел только в конце матча Бенфики

В рамках, финального, 34-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" пришла в гости в "Феррейру". "Орлы" благодаря дублю Араужу еще до перерыва вели в счете 0:2, удержав такие цифры на табло до конца матча.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на поле только во втором тайме, заменив автора голов на 74-й минуте. Во втором поединке игрок сборной Украины появятся со скамьи для запасных – ну в минувшие выходные он провел 18 минут против “Порта”. А последний раз в основном составе Яремчук выходил еще 1 апреля.

Всего на счету Романа в этом сезоне 42 матча во всех турнирах, отличившись девятью голами и шестью ассистами.

"Бенфика" же чемпионат завершила на третьем месте, что дает возможность участия в квалификационном раунде ЛЧ следующего сезона. Также орлы дошли до 1/4 Лиги чемпионов, 1/8 Кубка Португалии и стали серебряными призерами Кубка лиги.