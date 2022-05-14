  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Анчелотти подтвердил, что Куртуа не будет играть в следующем матче Ла Лиги
В тренде

Анчелотти подтвердил, что Куртуа не будет играть в следующем матче Ла Лиги

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Место в воротах займет Лунин

Анчелотти подтвердил, что Куртуа не будет играть в следующем матче Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил о планах провести ротацию состава в матче против "Кадиса":

"Футболисты знают свои обязанности очень хорошо, они должны отнестись к этой игре с концентрацией, преданностью и интенсивностью. Нам важно победить "Кадис" и показать хорошее выступление.

Бензема, Винисиус и Куртуа не сыграют завтра. Я дал им всем отдых, они этого заслуживают. Они вернутся к тренировкам во вторник, когда мы будем готовиться к "Бетису". Карвахаль, Себальос и Азар в ближайшее время будут в общей группе.

Я ни в ком не разочарован, все упорно трудятся, проявляя профессионализм и поддерживая дисциплину. Я был удивлен игроками, которых раньше не знал. Это Вальверде, Родриго и Камавинга, они проводят хороший сезон", – сказал Анчелотти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Реал"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде