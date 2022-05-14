Анчелотти подтвердил, что Куртуа не будет играть в следующем матче Ла Лиги

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил о планах провести ротацию состава в матче против "Кадиса":

"Футболисты знают свои обязанности очень хорошо, они должны отнестись к этой игре с концентрацией, преданностью и интенсивностью. Нам важно победить "Кадис" и показать хорошее выступление.

Бензема, Винисиус и Куртуа не сыграют завтра. Я дал им всем отдых, они этого заслуживают. Они вернутся к тренировкам во вторник, когда мы будем готовиться к "Бетису". Карвахаль, Себальос и Азар в ближайшее время будут в общей группе.

Я ни в ком не разочарован, все упорно трудятся, проявляя профессионализм и поддерживая дисциплину. Я был удивлен игроками, которых раньше не знал. Это Вальверде, Родриго и Камавинга, они проводят хороший сезон", – сказал Анчелотти.