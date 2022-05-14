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Топовый испанский клуб заинтересован подписать Ярмоленко на правах свободного агента

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Не прочь получить такого игрока

Топовый испанский клуб заинтересован подписать Ярмоленко на правах свободного агента

Фото: whufc.com

Новина українською

Испанская "Севилья" проявила интерес к подписанию вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает Fichajes.

Андалусийцы хотят воспользоваться тем, что у украинца летом завершается контракт, и этот потенциальный переход будет бесплатным. Как стало ранее известно: ни английский клуб, ни Мойес не против, чтобы Андрей мог уйти из команды.

За Ярмоленко давно следит спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи. По его мнению, такой опытный футболист способен усилить команду.

Решение будет приниматься во время трансферного окна: все зависит от того, сможет ли "Севилья" удержать своих атакующих игроков. Ожидается, что де Йонг, Эль-Хаддади и Эн-Несири могут покинуть клуб.

Отметим, что на данный момент Севилья расположилась на четвертом месте в Ла Лиге, имея возможность еще оформить бронзу. В то же время у “Бетиса” есть теоретические шансы подвинуть своих соседей по городу, однако за два тура до финиша чемпионата разрыв между командами составляет пять очков.

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В статье: Андрей Ярмоленко Севилья
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Источник:
fichajes

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