Игнатенко выйдет в основе Бордо впервые за три матча

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко выйдет в стартовом составе команды против "Лорьяна", впервые за три последних матча. Игры против "Анже" и "Ниццы" украинец пропустил з-за травмы.

В последних двух сыгранных матчах Игнатенко отдал по ассисту. Всего для Даниила этот матч станет уже десятым в составе "Бордо", начиная с января 2022 года.

Французский клуб может вылететь из Лиги 1 напрямую уже по итогам предстоящего матча. "Бордо" идет на 20 месте, до потенциально спасительного 18 места – 4 очка.