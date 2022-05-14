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Игнатенко выйдет в основе Бордо впервые за три матча

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В двух последних сыгранных матчах Даниил отдал по ассисту

Игнатенко выйдет в основе Бордо впервые за три матча

Фото: Foot11

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко выйдет в стартовом составе команды против "Лорьяна", впервые за три последних матча. Игры против "Анже" и "Ниццы" украинец пропустил з-за травмы.

В последних двух сыгранных матчах Игнатенко отдал по ассисту. Всего для Даниила этот матч станет уже десятым в составе "Бордо", начиная с января 2022 года.

Французский клуб может вылететь из Лиги 1 напрямую уже по итогам предстоящего матча. "Бордо" идет на 20 месте, до потенциально спасительного 18 места – 4 очка.

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В статье: Бордо Даниил Игнатенко
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