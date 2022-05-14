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Лех Познань – чемпион Польши 2021/22

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За команду играет арендованный у Динамо Томаш Кендзёра

Лех Познань – чемпион Польши 2021/22

Фото: Onet Sport

UA-Футбол
Новина українською

"Лех Познань" обыграл в предпоследнем туре чемпионата Польши "Варту" со счетом 2:1 и стал чемпионом страны в сезоне 2021/22. Всего у клуба теперь 8 побед в чемпионате.

"Лех" является 5 клубом страны по количеству чемпионств, уступая варшавской "Легии", "Грунику" из Забже, краковской "Висле" и "Руху" из Хожува. В последний раз "Познань" выигрывала чемпионат в сезоне 2014/15.

В составе "Леха" выступает арендованный у киевского "Динамо" правый защитник Томаш Кендзёра. За полгода Томаш сыграл за клуб в пяти матчах, не сделав ни одного результативного действия.

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В статье: Лех (Познань) Томаш Кендзёра
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