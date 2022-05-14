Лех Познань – чемпион Польши 2021/22
За команду играет арендованный у Динамо Томаш Кендзёра
Фото: Onet Sport
"Лех Познань" обыграл в предпоследнем туре чемпионата Польши "Варту" со счетом 2:1 и стал чемпионом страны в сезоне 2021/22. Всего у клуба теперь 8 побед в чемпионате.
"Лех" является 5 клубом страны по количеству чемпионств, уступая варшавской "Легии", "Грунику" из Забже, краковской "Висле" и "Руху" из Хожува. В последний раз "Познань" выигрывала чемпионат в сезоне 2014/15.
В составе "Леха" выступает арендованный у киевского "Динамо" правый защитник Томаш Кендзёра. За полгода Томаш сыграл за клуб в пяти матчах, не сделав ни одного результативного действия.
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