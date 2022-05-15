ESPN: Зинченко летом может покинуть Манчестер Сити
Пишут, что у Алекса есть предложения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок сборной Украины Александр Зинченко летом может покинуть "
Издание утверждает, что Алекс в сфере интересов некоторых европейских клубов, имена которых, впрочем, не называются.
Также отмечается, что Пеп Гвардиола не будет против ухода украинца, так как тренер хочет освежить свои фланговые линии полузащиты и защиты. Отмечается, что боссы "горожан" уже начали подыскивать варианты на замену Зинченко, если он все-таки уйдет.
Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел 13 матчей в АПЛ, в которых отдал 3 ассиста.
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Источник:ESPN
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