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ESPN: Зинченко летом может покинуть Манчестер Сити

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Пишут, что у Алекса есть предложения

ESPN: Зинченко летом может покинуть Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок сборной Украины Александр Зинченко летом может покинуть "Манчестер Сити", сообщает ESPN.

Издание утверждает, что Алекс в сфере интересов некоторых европейских клубов, имена которых, впрочем, не называются.

Также отмечается, что Пеп Гвардиола не будет против ухода украинца, так как тренер хочет освежить свои фланговые линии полузащиты и защиты. Отмечается, что боссы "горожан" уже начали подыскивать варианты на замену Зинченко, если он все-таки уйдет.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел 13 матчей в АПЛ, в которых отдал 3 ассиста.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
ESPN

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