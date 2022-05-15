ESPN: Зинченко летом может покинуть Манчестер Сити

Игрок сборной Украины Александр Зинченко летом может покинуть " Манчестер Сити ", сообщает ESPN.

Издание утверждает, что Алекс в сфере интересов некоторых европейских клубов, имена которых, впрочем, не называются.

Также отмечается, что Пеп Гвардиола не будет против ухода украинца, так как тренер хочет освежить свои фланговые линии полузащиты и защиты. Отмечается, что боссы "горожан" уже начали подыскивать варианты на замену Зинченко, если он все-таки уйдет.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел 13 матчей в АПЛ, в которых отдал 3 ассиста.