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Зинченко выйдет в старте на матч против Вест Хэма. Ярмоленко снова в запасе

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Встреча украинцев

Зинченко выйдет в старте на матч против Вест Хэма. Ярмоленко снова в запасе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" принимает "Манчестер Сити" на стадионе "Олимпийский" в Лондоне. В заявке обеих команд сразу два украинца, однако Зинченко выйдет из старта, а Ярмоленко начнет встречу со скамейки для запасных.

Для Александра этот поединок станет третьим подряд с первых минут. В общей сложности он выходил на поле в каждой из последних восьми встреч.

А вот для Ярмоленко место в запасе не новое. Лишь раз в этом сезоне АПЛ он появился в основе – 24 апреля против “Челси”. В то же время Андрей входил в игру по замене в трех последних встречах подряд.

Обе команды продолжают борьбу в чемпионате Англии. "Сити" находится в шаге от чемпионства, а "Вест Хэм" еще имеет шанс сразиться за Лигу Европы, или хотя бы не проиграть "Вулверхэмптону" бой за место в Лиге конференций.

Матч начнется в 16.00. Текстовую трансляцию можно было посмотреть на UA-Футбол.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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