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Сикан отметился ассистом в матче против претендента на Бундеслигу

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Третье голевое действие украинца в Германии

Сикан отметился ассистом в матче против претендента на Бундеслигу

Фото: FC Hansa Rostock

Новина українською

Украинский нападающий "Ганзы" Росток Даниил Сикан записал в свой актив голевое действие в матче 34-го тура второй Бундеслиги против "Гамбурга".

Форвард начал встречу в основном составе, а уже на 13 минуте оформил ассист, помог забить фланговому защитнику Найдгарту.

Это третье результативное действие для Сикана во время его аренды в Ганзе. На его счету два гола и один ассист в 11 матчах.

Отметим, что в то время как “Ганза” спокойно себя чувствует в нижней части турнирной таблицы, “Гамбург” продолжает бороться за возвращение в Бундеслигу. Перед матчем "динозавры" ишли на третьем месте в чемпионате, имея возможность еще "заскочить" на второе место, которое дает прямую путевку дивизионом выше, или удержать бронзу, позволяющую сразиться с "Гертой" в стыках.

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В статье: Ганза (Росток) Гамбург Даниил Сикан
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