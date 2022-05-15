Сикан отметился ассистом в матче против претендента на Бундеслигу
Третье голевое действие украинца в Германии
Фото: FC Hansa Rostock
Украинский нападающий "Ганзы" Росток Даниил Сикан записал в свой актив голевое действие в матче 34-го тура второй Бундеслиги против "Гамбурга".
Форвард начал встречу в основном составе, а уже на 13 минуте оформил ассист, помог забить фланговому защитнику Найдгарту.
Это третье результативное действие для Сикана во время его аренды в Ганзе. На его счету два гола и один ассист в 11 матчах.
Отметим, что в то время как “Ганза” спокойно себя чувствует в нижней части турнирной таблицы, “Гамбург” продолжает бороться за возвращение в Бундеслигу. Перед матчем "динозавры" ишли на третьем месте в чемпионате, имея возможность еще "заскочить" на второе место, которое дает прямую путевку дивизионом выше, или удержать бронзу, позволяющую сразиться с "Гертой" в стыках.
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