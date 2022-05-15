Миколенко в девятый раз подряд выйдет в старте Эвертона
В соперниках – середняк АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура чемпионата Англии "Эвертон" примет "Брентфорд". Наставник "ирисок" Фрэнк Лэмпард снова доверил место на левом фланге обороны украинцу Виталию Миколенко.
Today’s Blues. #EVEBRE pic.twitter.com/NkwthQeSUm— Everton (@Everton) May 15, 2022
Это уже девятый матч для Миколенко в основе "Эвертона". В последний раз он оставался на скамейке для запасных еще 20 марта – с тех пор только однажды был заменен до финального свистка.
Отметим, что “ириски” до сих пор находятся вблизи зоны вылета. Перед текущим туром от 18-го "Лидса" их отделяло два очка.
Встреча между “Эвертоном” и “Брентфордом” начнется в 18:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.
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