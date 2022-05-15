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Фаворов забил в последнем туре чемпионата Венгрии

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Шестой гол украинца в сезоне

Фаворов забил в последнем туре чемпионата Венгрии

Фото: M4 Sport

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легионер "Академии Пушкаша" Артем Фаворов забил в матче последнего тура чемпионата Венгрии против "Гонведа". Игра завершилась поражением "Академии" со счетом 1:2.

Для Фаворова этот гол стал уже шестым в этом сезоне – это второй лучший результат в карьере Артема. Больше за сезон он забивал лишь однажды – в прошлом сезоне за "Залаэгерсег" он положил 8 мячей.

Благодаря неудачным результатам в трёх последних матчах (две ничьих и поражение), "Академия Пушкаша" упустила шанс на завоевание второго места в чемпионате Венгрии. Серебро по итогам достается "Кишварде", "Академия" – лишь третья.

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В статье: Гонвед (Будапешт) Артем Фаворов Академия Пушкаша (Венгрия) Кишварда (Венгрия)
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