Лунин снова выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги
Уже второй выход украинца в стартовом составе команды, теперь – против Кадиса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на гостевой матч Ла Лиги против "Кадиса".
????✅ Our starting ???????? ???? @Cadiz_CFEN! #CádizRealMadrid pic.twitter.com/lYF64z3nab— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) May 15, 2022
Это будет уже второй выход украинца в основе "Реала" в чемпионате Испании в этом сезоне. Ранее он сыграл против "Атлетико Мадрид". Дебютный матч Андрея в Ла Лиге завершился поражением со счетом 0:1.
Вчера главный тренер "Мадрида"
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