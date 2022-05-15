Лунин снова выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на гостевой матч Ла Лиги против "Кадиса".

Это будет уже второй выход украинца в основе "Реала" в чемпионате Испании в этом сезоне. Ранее он сыграл против "Атлетико Мадрид". Дебютный матч Андрея в Ла Лиге завершился поражением со счетом 0:1.