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Лунин снова выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги

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Уже второй выход украинца в стартовом составе команды, теперь – против Кадиса

Лунин снова выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на гостевой матч Ла Лиги против "Кадиса".

Это будет уже второй выход украинца в основе "Реала" в чемпионате Испании в этом сезоне. Ранее он сыграл против "Атлетико Мадрид". Дебютный матч Андрея в Ла Лиге завершился поражением со счетом 0:1.

Вчера главный тренер "Мадрида" Карло Анчелотти подтвердил, что основной вратарь Тибо Куртуа не сыграет с "Кадисом", и место в воротах снова займет Лунин. Предстоящий матч станет для Андрея лишь пятым в футболке "Реала".

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис Андрей Лунин
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