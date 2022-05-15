Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками Вест Хэма

Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко по окончании последнего домашнего матча клуба в этом сезоне АПЛ попрощался с болельщиками. Украинец вышел на поле на 90+5 минуте матча против "Манчестер Сити".

Ярмоленко играл за "Вест Хэм" с лета 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро. За эти четыре года Андрей провел 84 матча за клуб, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Также матч против "Ман Сити" стал последней домашней игрой легенды и капитана "Вест Хэма" Марка Нобла. Он играл за клуб всю карьеру, 18 лет, с 2004 года. За все эти годы Нобл провел за "Вест Хэм" целых 548 матча.