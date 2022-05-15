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Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками Вест Хэма

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(2 голосов)

Украинец сыграл в последнем домашнем матче лондонцев в этом сезоне

Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками Вест Хэма

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко по окончании последнего домашнего матча клуба в этом сезоне АПЛ попрощался с болельщиками. Украинец вышел на поле на 90+5 минуте матча против "Манчестер Сити".

Ярмоленко играл за "Вест Хэм" с лета 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро. За эти четыре года Андрей провел 84 матча за клуб, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Также матч против "Ман Сити" стал последней домашней игрой легенды и капитана "Вест Хэма" Марка Нобла. Он играл за клуб всю карьеру, 18 лет, с 2004 года. За все эти годы Нобл провел за "Вест Хэм" целых 548 матча.

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В статье: Андрей Ярмоленко Марк Нобл Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 20:51
А успел таки тренер выпустить для прощания. Респект АПЛ!
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