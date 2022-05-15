Лунин отбил пенальти в матче за Реал
Второй матч за Мадрид в Ла Лиге – второй пенальти
Фото: Football Espana
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин отбил пенальти в своем втором матче за клуб в рамках Ла Лиги. Украинец смог парировать удар форварда "Кадиса" Альваро Негредо. Пенальти был назначен после нарушения Андреем правил на нападающем.
Ранее Лунину лишь однажды били пенальти в матче за "Реал" – также в матче Ла Лиги, против мадридского "Атлетико". Тогда Андрей пропустил удар от Янника Феррейра-Карраско.
Всего за карьеру в ворота Андрея Лунина пробили 20 одиннадцатиметровых ударов – 8 из них он отбил, это 40% успешность. Ранее украинец дважды брал пенальти за "Реал Овьедо" и "Леганес", однажды за луганскую "Зарю" и "Днепр" и еще один раз за сборную Украины U20.
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