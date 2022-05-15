Андрей Лунин – игрок матча против Кадиса

Андрей Лунин был признан Ла Лигой лучшим игроком матча "Реала" с "Кадисом". В этой игре украинец пропустил один гол, а также отбил пенальти.

Лунин сфолил на нападающем "Кадиса" Альваро Негредо на 61 минуте. Экс-игрок сборной Испании, "Реала" и "Севильи" сам же и пробил пенальти, однако Андрей отбил удар.