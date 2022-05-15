Андрей Лунин – игрок матча против Кадиса
Украинец отбил пенальти
Фото: Eurosport
Андрей Лунин был признан Ла Лигой лучшим игроком матча "Реала" с "Кадисом". В этой игре украинец пропустил один гол, а также отбил пенальти.
Lunin Man of the Match #CADRMA pic.twitter.com/2XO9EcJUhA— M•A•J (@Ultra_Suristic) May 15, 2022
Лунин сфолил на нападающем "Кадиса" Альваро Негредо на 61 минуте. Экс-игрок сборной Испании, "Реала" и "Севильи" сам же и пробил пенальти, однако Андрей отбил удар.
"Мадриду" предстоит сыграть лишь последних два матча в этом сезоне – против "Бетиса" и "Ливерпуля". После этого Андрей Лунин отправится в расположение сборной Украины,
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