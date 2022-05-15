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Андрей Лунин – игрок матча против Кадиса

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Украинец отбил пенальти

Андрей Лунин – игрок матча против Кадиса

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин был признан Ла Лигой лучшим игроком матча "Реала" с "Кадисом". В этой игре украинец пропустил один гол, а также отбил пенальти.

Лунин сфолил на нападающем "Кадиса" Альваро Негредо на 61 минуте. Экс-игрок сборной Испании, "Реала" и "Севильи" сам же и пробил пенальти, однако Андрей отбил удар.

"Мадриду" предстоит сыграть лишь последних два матча в этом сезоне – против "Бетиса" и "Ливерпуля". После этого Андрей Лунин отправится в расположение сборной Украины, куда его недавно вызвал главный тренер Александр Петраков.

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис Андрей Лунин
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