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Ярмоленко написал трогательное прощальное письмо Вест Хэму

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Украинец провел последний матч в составе "молотобойцев"

Ярмоленко написал трогательное прощальное письмо Вест Хэму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам после вчерашнего матча английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити" (2:2).

"Сегодня я пережил волнительный момент. После матча я вместе со своей семьей вышел на поле и попрощался с фанатами "Вест Хэма". Это мой последний матч на домашнем стадионе, и я хотел бы поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах.

Искренне, с благодарностью и огромной любовью - к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье "Вест Хэма", — написал Ярмоленко в своем Instagram.

Ярмоленко играл за "Вест Хэм" с лета 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро. За эти четыре года Андрей провел 84 матча за клуб, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с лондонским клубом заканчивается в июне.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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