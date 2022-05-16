Ярмоленко написал трогательное прощальное письмо Вест Хэму
Украинец провел последний матч в составе "молотобойцев"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам после вчерашнего матча английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити" (2:2).
"Сегодня я пережил волнительный момент. После матча я вместе со своей семьей вышел на поле и попрощался с фанатами "Вест Хэма". Это мой последний матч на домашнем стадионе, и я хотел бы поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах.
Искренне, с благодарностью и огромной любовью - к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье "Вест Хэма", — написал Ярмоленко в своем Instagram.
Ярмоленко играл за "Вест Хэм" с лета 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро. За эти четыре года Андрей провел 84 матча за клуб, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с лондонским клубом заканчивается в июне.
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