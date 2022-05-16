Ярмоленко написал трогательное прощальное письмо Вест Хэму

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам после вчерашнего матча английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити" (2:2).

"Сегодня я пережил волнительный момент. После матча я вместе со своей семьей вышел на поле и попрощался с фанатами "Вест Хэма". Это мой последний матч на домашнем стадионе, и я хотел бы поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах.

Искренне, с благодарностью и огромной любовью - к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье "Вест Хэма", — написал Ярмоленко в своем Instagram.