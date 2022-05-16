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Куртуа похвалил Лунина за игру в чемпионате Испании

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Украинский футболист спас "Реал" от поражения

Куртуа похвалил Лунина за игру в чемпионате Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин принял участие в матче 37-го тура Примеры с "Кадисом"(1:1).

На 37-й минуте украинец пропустил гол, однако во втором тайме сумел выручить команду, отразив пенальти. По окончанию встречи, Лунин был признан лучшим игроком поединка.

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Отметил игру украинского футболиста и основной кипер "сливочных" Тибо Куртуа.

"Отличная игра, Андрей Лунин", - написал Куртуа в своем Twitter.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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