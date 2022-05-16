Куртуа похвалил Лунина за игру в чемпионате Испании
Украинский футболист спас "Реал" от поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин принял участие в матче 37-го тура Примеры с "Кадисом"(1:1).
На 37-й минуте украинец пропустил гол, однако во втором тайме сумел выручить команду, отразив пенальти. По окончанию встречи, Лунин был признан лучшим игроком поединка.
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Отметил игру украинского футболиста и основной кипер "сливочных" Тибо Куртуа.
"Отличная игра, Андрей Лунин", - написал Куртуа в своем Twitter.
Gran partido @AndreyLunin13 ! ????????????— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) May 15, 2022
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