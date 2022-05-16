Не с пуcтыми руками. Ярмоленко после матча с Ман Сити встретился с украинскими детьми
Украинец отметился очередным достойным поступком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко встретился с детьми-беженцами, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии.
После ничьей в АПЛ с "Манчестер Сити" (2:2), 32-летний украинец нашел время, чтобы увидеться с маленькими гостями. Впрочем, Ярмоленко был не с пустыми руками. Он принес детям кучу пакетов, в которых были подарки.
Отметим, что этот матч был последним для Ярмоленко в футболке лондонского "Вест Хэма", поскольку летом он становится свободным агентом.
Yarmolenko (after his final London Stadium appearance) met with Ukrainian refugee kids and gave them gifts following West Ham’s 2-2 draw v City ???????????????????????? pic.twitter.com/G8KZiUw2DH— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 15, 2022
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