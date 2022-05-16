"Ярмоленко - опытный профессионал". Капитан Вест Хэма высказался об украинце

Капитан лондонского "Вест Хэма" Марк Нобл поделился своим мнением о своем одноклубнике украинце Андрее Ярмоленко.

"Клуба очевидно ждет насыщенное лето, поэтому еще у некоторых футболистов заканчиваются контракты, кто-то покидает команду. Это как минимум 2-3 игрока уже на сегодня. Потому мы должны усиливать состав. Понятно, что изменится атмосфера в раздевалке, потому что меня здесь не будет. Также Ярмоленко он опытный профессионал. Сейчас все идет к тому, что он покинет нас, у него также истекает контракт", – подчеркнул Нобл во время пресс-конференции "Вест Хэма".

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Ярмоленко играл за "Вест Хэм" с лета 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро. За эти четыре года Андрей провел 84 матча за клуб, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Сам украинец после матча с "Ман Сити" попрощался с болельщиками команды - эта игра стала для него последней в футболке "молотобойцев" на стадионе в Лондоне.