"Ярмоленко - опытный профессионал". Капитан Вест Хэма высказался об украинце
А также подтвердил его уход из лондонского клуба
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан лондонского "Вест Хэма" Марк Нобл поделился своим мнением о своем одноклубнике украинце Андрее Ярмоленко.
"Клуба очевидно ждет насыщенное лето, поэтому еще у некоторых футболистов заканчиваются контракты, кто-то покидает команду. Это как минимум 2-3 игрока уже на сегодня. Потому мы должны усиливать состав.
Понятно, что изменится атмосфера в раздевалке, потому что меня здесь не будет. Также Ярмоленко он опытный профессионал. Сейчас все идет к тому, что он покинет нас, у него также истекает контракт", – подчеркнул Нобл во время пресс-конференции "Вест Хэма".
Ярмоленко играл за "Вест Хэм" с лета 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро. За эти четыре года Андрей провел 84 матча за клуб, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов.
Сам украинец после матча с "Ман Сити" попрощался с болельщиками команды - эта игра стала для него последней в футболке "молотобойцев" на стадионе в Лондоне.
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