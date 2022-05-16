Ярмоленко: Мне хочется вернуться в Динамо, но есть своя карьера, которой осталось не так много

Украинский вингер Андрей Ярмоленко прокомментировал вероятность своего возможного возвращения в "Динамо".

"Не буду врать. Вариант с "Динамо" был до войны. И я всерьез задумывался о возвращении. Сейчас я на связи с президентом, со всеми игроками, это самая родная команда в жизни, команда номер один. Конечно, если мы будем говорить о завершении карьеры, мне бы хотелось сделать это в "Динамо".

Но пока у меня есть силы и здоровья, я хочу продолжать играть в футбол на высоком уровне. Тем более, никто не знает, будет ли чемпионат в следующем году, как это будет, где он будет. Пока что про футбол в Украине никто не думает. Мне хочется вернуться в "Динамо", но у меня есть своя карьера, которой осталось немного.

Хочется насладиться футболом и поиграть. В последние два-три года я играл не так много, как хотелось и соскучился по тому, что бы играть по одному-два матча в неделю", - заявил Ярмоленко.

Напомним, что летом украинец точно покинет "Вест Хэм".