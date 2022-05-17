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Ярмоленко отреагировал на слухи о возможном переходе в испанский клуб

Наши за границей
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Украинец с юмором подошел к этому вопросу

Ярмоленко отреагировал на слухи о возможном переходе в испанский клуб

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны испанской "Севильи".

– Я не вижу смысла сейчас что-либо комментировать. Есть много разговоров, слухов.

– Рамон Мончи (спортдиректор "Севильи" - прим) еще не звонил?

– (Улыбается). Наверное, номера моего еще не нашел. Пока не разговаривали, - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-канала Вацко Live.

Ранее Андрей Ярмоленко также поделился мыслями касательно своего будущего и рассказал, может ли вернуться в киевское "Динамо".

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В статье: Андрей Ярмоленко Севилья Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Вацко Live

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