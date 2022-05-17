Ярмоленко отреагировал на слухи о возможном переходе в испанский клуб
Украинец с юмором подошел к этому вопросу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны испанской "Севильи".
– Я не вижу смысла сейчас что-либо комментировать. Есть много разговоров, слухов.
– Рамон Мончи (спортдиректор "Севильи" - прим) еще не звонил?
– (Улыбается). Наверное, номера моего еще не нашел. Пока не разговаривали, - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-канала Вацко Live.
Ранее Андрей Ярмоленко также поделился мыслями касательно своего будущего и рассказал, может ли вернуться в киевское "Динамо".
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Источник:Вацко Live
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