Ярмоленко отреагировал на слухи о возможном переходе в испанский клуб

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны испанской "Севильи".

– Я не вижу смысла сейчас что-либо комментировать. Есть много разговоров, слухов.

– Рамон Мончи (спортдиректор "Севильи" - прим) еще не звонил?

– (Улыбается). Наверное, номера моего еще не нашел. Пока не разговаривали, - сказал Ярмоленко в интервью YouTube-канала Вацко Live.

Ранее Андрей Ярмоленко также поделился мыслями касательно своего будущего и рассказал, может ли вернуться в киевское "Динамо".