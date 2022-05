Защитник Реала: У Лунина мало игровой практики, но он хорошо сыграл с Кадисом

Защитник "Реала" Начо Фернандес поделился мыслями об игре украинского вратаря Андрея Лунина в матче 37-го тура Ла Лиги против "Кадиса" (1:1).

Напомним, в матче с "Кадисом" (1:1) Лунин пропустил гол, однако во втором тайме сумел выручить команду, отразив пенальти. По окончанию встречи, кипер был признан лучшим игроком. Также добавим, что эта игра стала для украинского футболиста второй в футболке "сливочных" в рамках Примеры в этом сезоне.

????| Nacho: “Lunin is really good. For having played so little, he played a very good game.” @Paul_Tenorio