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Защитник Реала: У Лунина мало игровой практики, но он хорошо сыграл с Кадисом

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Футболист прокомментировал игру украинского кипера

Защитник Реала: У Лунина мало игровой практики, но он хорошо сыграл с Кадисом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Начо Фернандес поделился мыслями об игре украинского вратаря Андрея Лунина в матче 37-го тура Ла Лиги против "Кадиса" (1:1).

"Лунин – реально классный вратарь. У него мало игровой практики, но он провел очень хороший матч", – приводит слова Начо Madrid Xtra.

Напомним, в матче с "Кадисом" (1:1) Лунин пропустил гол, однако во втором тайме сумел выручить команду, отразив пенальти. По окончанию встречи, кипер был признан лучшим игроком. Также добавим, что эта игра стала для украинского футболиста второй в футболке "сливочных" в рамках Примеры в этом сезоне.

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Ранее мы писали о том, что Андрей Лунин попал в команду недели чемпионата Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис Андрей Лунин Начо Фернандес
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