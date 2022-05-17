Защитник Реала: У Лунина мало игровой практики, но он хорошо сыграл с Кадисом

Защитник "Реала" Начо Фернандес поделился мыслями об игре украинского вратаря Андрея Лунина в матче 37-го тура Ла Лиги против "Кадиса" (1:1).

"Лунин – реально классный вратарь. У него мало игровой практики, но он провел очень хороший матч", – приводит слова Начо Madrid Xtra.

Напомним, в матче с "Кадисом" (1:1) Лунин пропустил гол, однако во втором тайме сумел выручить команду, отразив пенальти. По окончанию встречи, кипер был признан лучшим игроком. Также добавим, что эта игра стала для украинского футболиста второй в футболке "сливочных" в рамках Примеры в этом сезоне.

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