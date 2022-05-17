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Малиновский провел юбилейный матч за Аталанту в Серии А

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Украинец играет за "бергамасков" с 2019 года

Малиновский провел юбилейный матч за Аталанту в Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 37-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде проиграла "Милану" со счетом 0:2.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке запасных, и появился на поле во втором тайме. На 55-й минуте украинец вышел на замену, а на 87-й получил желтую карточку.

Этот поединок стал для Малиновского 100-м в составе "Аталанты" в рамках Серии А.

Напомним, украинский хавбек перебрался в Италию летом 2019 года. В нынешнем сезоне Малиновский провел 41 матч за "бергамасков" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил 7 результативных передач.

Добавим, что Руслан не сможет принять участие в последнем туре соревнования из-за перебора желтых карточек. То есть, матч против "Эмполи" украинец автоматически пропустит.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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