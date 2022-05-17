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Лунин намерен покинуть Реал - в Мадриде уже подыскивают замену украинцу

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Кипера не устраивает количество игрового времени

Лунин намерен покинуть Реал - в Мадриде уже подыскивают замену украинцу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен покинуть команду из-за недостатка игровой практики в Мадриде.

23-летний украинец находится в поисках нового клуба, в котором ему гарантируют стабильное игровое время или борьбу за место в стартовом составе, что почти невозможно в "Реале" из-за Куртуа.

По информации Marca, если Лунин все-таки уйдет, мадридский клуб начнет поиск замены. Одним из приоритетных вариантов называется 33-летний Давид Оспина, контракт которого истекает с "Наполи" летом. Колумбиец играл под руководством Карло Анчелотти с "неаполитанцами" в 2018-19 годах.

Испанские СМИ пишут, что у Андрея хорошие отношения с главным тренером, который полностью доволен работой украинца, но Куртуа все равно останется первым номером.

Напомним, Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари". С тех пор мадридцы отдавали голкипера в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В нынешнем сезоне Андрей провел 4 матча за "сливочных" - дважды в Кубке Испании и дважды в Ла Лиге.

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В статье: Реал (Мадрид) Давид Оспина Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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