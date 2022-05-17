Цитаишвили рассказал, кто ему посоветовал перейти в Вислу
Футболистом лично был заинтересован главный тренер
Фото: WislaKrakow / Автор - Bartek Złotkowski
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за "Вислу", рассказал о том как появился вариант с переходом в польский клуб.
"Мне написал Кендзера и сказал, что ему звонил тренер "Вислы" и просил, чтобы он со мной поговорил. Спрашивал, какой я игрок, человек. Меня заинтересовало, что тренер сам интересовался. Кендзера мне сказал, что хороший клуб. В Польше он считается большим, потому что история у него большая. Я принял предложение и приехал сюда.
Я себя хорошо чувствовал в "Черноморце" и при Морозе, еще лучше я себя стал чувствовать, когда пришел Григорчук. Перед сезоном я думал, что он будет самым успешным", — рассказал Цитаишвили.
Напомним, Цитаишвили перебрался в "Вислу" в начале апреля. В первой половине сезона он играл за "Черноморец", а права на футболиста принадлежат "Динамо". В Польше грузин будет выступать как минимум до конца текущего сезона.
Популярное сейчас
- Советник главы МВД – о войне с рф "на 2-3 года" и о словах Резникова по поводу призыва "миллиона украинцев"
- Париж, Берлин и Рим давят на Украину, чтобы россия "сохранила лицо" - Politico
- Ярмоленко отреагировал на слухи о возможном переходе в испанский клуб
- Топовый испанский клуб заинтересован подписать Ярмоленко на правах свободного агента
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО