Цитаишвили рассказал, кто ему посоветовал перейти в Вислу

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за "Вислу", рассказал о том как появился вариант с переходом в польский клуб.

"Мне написал Кендзера и сказал, что ему звонил тренер "Вислы" и просил, чтобы он со мной поговорил. Спрашивал, какой я игрок, человек. Меня заинтересовало, что тренер сам интересовался. Кендзера мне сказал, что хороший клуб. В Польше он считается большим, потому что история у него большая. Я принял предложение и приехал сюда.

Я себя хорошо чувствовал в "Черноморце" и при Морозе, еще лучше я себя стал чувствовать, когда пришел Григорчук. Перед сезоном я думал, что он будет самым успешным", — рассказал Цитаишвили.