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Цитаишвили рассказал, кто ему посоветовал перейти в Вислу

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Футболистом лично был заинтересован главный тренер

Цитаишвили рассказал, кто ему посоветовал перейти в Вислу

Фото: WislaKrakow / Автор - Bartek Złotkowski

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Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за "Вислу", рассказал о том как появился вариант с переходом в польский клуб.

"Мне написал Кендзера и сказал, что ему звонил тренер "Вислы" и просил, чтобы он со мной поговорил. Спрашивал, какой я игрок, человек. Меня заинтересовало, что тренер сам интересовался. Кендзера мне сказал, что хороший клуб. В Польше он считается большим, потому что история у него большая. Я принял предложение и приехал сюда.

Я себя хорошо чувствовал в "Черноморце" и при Морозе, еще лучше я себя стал чувствовать, когда пришел Григорчук. Перед сезоном я думал, что он будет самым успешным", — рассказал Цитаишвили.

Напомним, Цитаишвили перебрался в "Вислу" в начале апреля. В первой половине сезона он играл за "Черноморец", а права на футболиста принадлежат "Динамо". В Польше грузин будет выступать как минимум до конца текущего сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Висла (Краков) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ТК Футбол

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