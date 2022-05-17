Андрей Ярмоленко рассказал, как будет выбирать следующую команду
А также признался, когда подпишет контракт с новым клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что уже занимается поиском нового места трудоустройства. Контракт украинца с молотобойцами заканчивается этим летом.
"Готового решения нет. Из-за войны было не до контрактов и мнений о продолжении футбольной карьеры. Насколько я знаю, Вадим Шаблий занимается этим – есть три-четыре клуба, с которыми он общается. Я не вижу смысла называть эти клубы, потому что официально еще ничего не подписано. Мое дело быть профессионалом, тренироваться, быть в лучших кондициях. И, конечно, нужно быть готовым к матчам сборной Украины.
Буду принимать решения после матчей сборной, чтобы не отвлекаться в это время. Все понимают, насколько это важные матчи будут, поэтому я подпишу контракт только после них.
Какие факторы будут влиять на выбор нового клуба? Мы с семьей все решаем вместе. Для нас нет разницы, в каком городе жить. Конечно, Лондон – это один из лучших городов в мире. Для нас самое главное, чтобы была английская школа для детей.
По поводу чемпионата и финансов… Я не буду лгать и говорить, что финансы не играют никакой роли в футболе. Если будет команда из Саудовской Аравии и команда из Испании, играющая в Лиге чемпионов, то я выберу команду, которая играет в Лиге чемпионов. Я сказал агенту: "Принеси на стол мне приглашение – одно, три или десять – и я сяду и приму решение", - сказал Ярмоленко.
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