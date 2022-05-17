Андрей Ярмоленко рассказал, как будет выбирать следующую команду

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что уже занимается поиском нового места трудоустройства. Контракт украинца с молотобойцами заканчивается этим летом.

"Готового решения нет. Из-за войны было не до контрактов и мнений о продолжении футбольной карьеры. Насколько я знаю, Вадим Шаблий занимается этим – есть три-четыре клуба, с которыми он общается. Я не вижу смысла называть эти клубы, потому что официально еще ничего не подписано. Мое дело быть профессионалом, тренироваться, быть в лучших кондициях. И, конечно, нужно быть готовым к матчам сборной Украины.

Буду принимать решения после матчей сборной, чтобы не отвлекаться в это время. Все понимают, насколько это важные матчи будут, поэтому я подпишу контракт только после них.