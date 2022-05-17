Цитаишвили: В Висле чувствую себя девушкой, за которой ухаживают

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за "Вислу", рассказал об атмосфере в польском клубе.

"Все строится вокруг тебя. Все пытаются тебе помочь, интересуются. Я себя чувствую девушкой, за которой ухаживают. Это очень помогает, потому что не нужно времени на адаптацию. У меня в два раза больше мотивации и желания играть.

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Я был очень рад, что приехали ребята из Украины. Они хотели футболку, а эта футболка была дебютная - хотел себе оставить. Но поскольку пришли с флагом Украины, я не смог себе оставить и подарил. Когда вижу флаг Украины, то у меня такие же эмоции, словно вижу флаг Грузии" - признался футболист в интервью Футбол NEWS.