  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цитаишвили: В Висле чувствую себя девушкой, за которой ухаживают
В тренде

Цитаишвили: В Висле чувствую себя девушкой, за которой ухаживают

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист играет на правах аренды в Польше

Цитаишвили: В Висле чувствую себя девушкой, за которой ухаживают

Фото: WislaKrakow / Автор - Bartek Złotkowski

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за "Вислу", рассказал об атмосфере в польском клубе.

"Все строится вокруг тебя. Все пытаются тебе помочь, интересуются. Я себя чувствую девушкой, за которой ухаживают. Это очень помогает, потому что не нужно времени на адаптацию. У меня в два раза больше мотивации и желания играть.

Читайте такжеЦитаишвили рассказал, кто ему посоветовал перейти в Вислу

Я был очень рад, что приехали ребята из Украины. Они хотели футболку, а эта футболка была дебютная - хотел себе оставить. Но поскольку пришли с флагом Украины, я не смог себе оставить и подарил. Когда вижу флаг Украины, то у меня такие же эмоции, словно вижу флаг Грузии" - признался футболист в интервью Футбол NEWS.

Напомним, в составе "Вислы" Цитаишвили провел шесть матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 ассиста. Также добавим, что в 2019 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. В минувшем году Георгий получил грузинский паспорт и дебютировал за сборную Грузии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Висла (Краков) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде