Цитаишвили: В Висле чувствую себя девушкой, за которой ухаживают
Футболист играет на правах аренды в Польше
Фото: WislaKrakow / Автор - Bartek Złotkowski
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за "Вислу", рассказал об атмосфере в польском клубе.
"Все строится вокруг тебя. Все пытаются тебе помочь, интересуются. Я себя чувствую девушкой, за которой ухаживают. Это очень помогает, потому что не нужно времени на адаптацию. У меня в два раза больше мотивации и желания играть.
Я был очень рад, что приехали ребята из Украины. Они хотели футболку, а эта футболка была дебютная - хотел себе оставить. Но поскольку пришли с флагом Украины, я не смог себе оставить и подарил. Когда вижу флаг Украины, то у меня такие же эмоции, словно вижу флаг Грузии" - признался футболист в интервью Футбол NEWS.
Напомним, в составе "Вислы" Цитаишвили провел шесть матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 ассиста. Также добавим, что в 2019 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. В минувшем году Георгий получил грузинский паспорт и дебютировал за сборную Грузии.
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