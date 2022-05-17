Украинский хавбек может сменить один бельгийский клуб на другой

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус, вероятнее всего, сменит одну бельгийскую команду на другую.

Контракт украинца с "буйволами" заканчивается 30 июня 2022 и клуб не готов предложить футболисту новое соглашение. Но у Романа уже есть запасной вариант, при чем тоже из чемпионата Бельгии.

По информации издания Net Nieuwsblad, в услугах Безуса заинтересован "Зюлте-Варегем". Возможная проблема заключается в запросах футболиста. Пока неизвестно, согласится ли Роман на условия клуба с Варегема.

Напомним, Безус перешел в "Гент" в январе 2019 года. За это время он отыграл 119 матчей, в которых забил 18 голов и оформил 18 ассистов.

"Зюлте-Варегем" занял 16-е место в чемпионате Бельгии, сохранив прописку в высшем дивизионе.