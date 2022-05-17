Цитаишвили - болельщикам Вислы: Извините, что не оправдал ожиданий

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который выступает на правах аренды за краковскую "Вислу", на своей странице в инстаграм извинился перед болельщиками. Это произошло после первого гола грузина за польский клуб.

"Трудно подобрать слова, чтобы описать вчерашний день. Пока только два тезиса. 1. Спасибо, фаны. Большое спасибо. Вы всегда с командой, независимо от результатов. 2. Извините, что не оправдал ожиданий. Вы, ваш город и клуб достойны только побед", - написал Цитаишвили.

Напомним, что аренда игрока истекает в конце текущего сезона. "Висла" за тур до окончания чемпионата досрочно оформила вылет из высшего дивизиона страны, Экстраклясы.

На счету Цитаишвили за чуть более месяца пребывания в "Висле" 6 матчей, 1 гол и одна результативная передача (по некоторым источникам две).