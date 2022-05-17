Цитаишвили - болельщикам Вислы: Извините, что не оправдал ожиданий
Игрок на выходных забил дебютный гол за клуб
Фото: facebook.com/WislaKrakow / Автор невідомий
Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который выступает на правах аренды за краковскую "Вислу", на своей странице в инстаграм извинился перед болельщиками. Это произошло после
"Трудно подобрать слова, чтобы описать вчерашний день. Пока только два тезиса.
1. Спасибо, фаны. Большое спасибо. Вы всегда с командой, независимо от результатов.
2. Извините, что не оправдал ожиданий. Вы, ваш город и клуб достойны только побед", - написал Цитаишвили.
Напомним, что аренда игрока истекает в конце текущего сезона. "Висла" за тур до окончания чемпионата досрочно оформила вылет из высшего дивизиона страны, Экстраклясы.
На счету Цитаишвили за чуть более месяца пребывания в "Висле" 6 матчей, 1 гол и одна результативная передача (по некоторым источникам две).
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