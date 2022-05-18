Дал волю эмоциям. Фаворов в раздевалке спел украинский легендарный хит
Эмоциональное исполнение
Фото: PFLAhu
Украинский полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов эмоционально отпраздновал триумфальное окончание сезона. После поединка 28-летний украинец дал волю эмоциям и спел в раздевалке легендарный украинский хит "Ой, у лузі червона калина".
В воскресенье, 15 мая, завершился чемпионат Венгрии. В последнем туре "Академия Пушкаша" на своем поле уступила "Гонведу" со счетом 1:2. А единственный гол у хозяев забил украинский хавбек Фаворов.
В нынешнем сезоне наш соотечественник провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и выполнил 1 результативную передачу. "Академия Пушкаша" заняла третье место в турнирной таблице и гарантировала себе попадание в Лигу конференций.
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