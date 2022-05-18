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Украинский тренер возглавит команду чемпионата Литвы

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(1 голосов)

Задачей будет сохранить прописку в элитарном дивизионе

Украинский тренер возглавит команду чемпионата Литвы

Фото - dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тренер Петр Кушлык вскоре подпишет контракт с представителем чемпионата Литвы "Ионавой". Соглашение будет рассчитано на несколько лет, задачей будет сохранить прописку в элитарном дивизионе, а затем там закрепиться. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников из окружения тренера.

После 13-ти туров (всего – 36) текущего чемпионата "Ионава" идет последней и имеет в своем активе только одно очко – за гостевую ничью с ФК "Банга".

Петр Кушлык как игрок заявил о себе в ивано-франковском "Спартаке" – более 530-ти матчей. После того был тренером в "Прикарпатье", польском "Видзеве", "Закарпатье" и "Бескиде". Был помощником Виталия Кварцяного в "Волыне".

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В статье: Петр Кушлык
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.05.2022 в 12:53
Пам'ятаю як чудового захисника. Удачі.
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