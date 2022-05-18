Украинский тренер возглавит команду чемпионата Литвы

Украинский тренер Петр Кушлык вскоре подпишет контракт с представителем чемпионата Литвы "Ионавой". Соглашение будет рассчитано на несколько лет, задачей будет сохранить прописку в элитарном дивизионе, а затем там закрепиться. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников из окружения тренера.

После 13-ти туров (всего – 36) текущего чемпионата "Ионава" идет последней и имеет в своем активе только одно очко – за гостевую ничью с ФК "Банга".

Петр Кушлык как игрок заявил о себе в ивано-франковском "Спартаке" – более 530-ти матчей. После того был тренером в "Прикарпатье", польском "Видзеве", "Закарпатье" и "Бескиде". Был помощником Виталия Кварцяного в "Волыне".