  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко интересуются клубы Турции и других европейских чемпионатов
В тренде

Ярмоленко интересуются клубы Турции и других европейских чемпионатов

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец по-прежнему востребован в Европе

Ярмоленко интересуются клубы Турции и других европейских чемпионатов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации источника, 32-летним украинским футболистом интересуются два турецких клуба, а также в других европейсках лигах. Кроме того, интерес к нему проявляют команды с Востока, а именно коллективы из чемпионатов Саудовской Аравии и ОАЭ.

Журналист также добавил, что испанская "Севилья" не делала каких-либо предложений Ярмоленко.

Напомним, действующий контракт украинца с лондонским клубом заканчивается этим летом. В текущем сезоне Андрей провел 32 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отметился 3 результативными передачами.

Читайте такжеАндрей Ярмоленко рассказал, как будет выбирать следующую команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде