Ярмоленко интересуются клубы Турции и других европейских чемпионатов
Украинец по-прежнему востребован в Европе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
По информации источника, 32-летним украинским футболистом интересуются два турецких клуба, а также в других европейсках лигах. Кроме того, интерес к нему проявляют команды с Востока, а именно коллективы из чемпионатов Саудовской Аравии и ОАЭ.
Журналист также добавил, что испанская "Севилья" не делала каких-либо предложений Ярмоленко.
Напомним, действующий контракт украинца с лондонским клубом заканчивается этим летом. В текущем сезоне Андрей провел 32 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отметился 3 результативными передачами.
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