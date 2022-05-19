Ярмоленко интересуются клубы Турции и других европейских чемпионатов

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации источника, 32-летним украинским футболистом интересуются два турецких клуба, а также в других европейсках лигах. Кроме того, интерес к нему проявляют команды с Востока, а именно коллективы из чемпионатов Саудовской Аравии и ОАЭ.

Журналист также добавил, что испанская "Севилья" не делала каких-либо предложений Ярмоленко.

Напомним, действующий контракт украинца с лондонским клубом заканчивается этим летом. В текущем сезоне Андрей провел 32 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отметился 3 результативными передачами.