Шапаренко: Легионеры добавят мощи нашей сборной и усилят игру

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко поделился своими мыслями после ничьей в контрольном матче против хорватской "Риеки" (1:1).

"Конечно, лучше готовиться через поединки. Это гораздо лучше, чем проводить тренировки, ведь ни одна тренировка не заменит игру. Думаю, тренерский штаб дает всем поиграть, чтобы все себя проявили и набирали кондиции.

Думаю, все знают, в каких линиях играют наши легионеры. Они добавят мощи нашей сборной и усилят игру команды", - сказал Шапаренко в комментарии Футбол NEWS.