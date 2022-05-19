Шапаренко: Легионеры добавят мощи нашей сборной и усилят игру
Хавбек "сине-желтых" прокомментировал ничью с "Риекой"
Фото: пресс-служба УАФ
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко поделился своими мыслями после ничьей в контрольном матче против хорватской "Риеки" (1:1).
"Конечно, лучше готовиться через поединки. Это гораздо лучше, чем проводить тренировки, ведь ни одна тренировка не заменит игру. Думаю, тренерский штаб дает всем поиграть, чтобы все себя проявили и набирали кондиции.
Думаю, все знают, в каких линиях играют наши легионеры. Они добавят мощи нашей сборной и усилят игру команды", - сказал Шапаренко в комментарии Футбол NEWS.
Ранее стала известна африканская сборная, с которой встретится команда Александра Петракова.
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