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Сампдория приняла решение по судьбе Супряги в итальянском клубе

Наши за границей
(2 голосов)

Карьера Владислава в Италии подошла к концу

Сампдория приняла решение по судьбе Супряги в итальянском клубе

instagram.com/sampdoria

Новина українською

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", не продолжит карьеру в Италии в следующем сезоне.

Генуэзский клуб решил не продлевать соглашение с украинским футболистом, сообщает SampNews. Напомним, итальянцы подписывали Супрягу на полгода с возможностью продления еще на сезон, после чего активировать право выкупа.

Очевидно, что 22-летний форвард не впечатлил тренерский штаб "Сампдории". В нынешнем сезоне в активе Супряги всего один сыгранный поединок и 24 проведенные минуты на поле. В основном он все игры сидел на скамье для запасных.

Накануне мы сообщали о том, что Владислав прибыл в расположение молодежной сборной Украины, несмотря на то, что сезон в Серии А еще не завершился.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
SampNews

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
20.05.2022 в 15:49
Через год будут кусать локти.
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MaximSK (Киев)
20.05.2022 в 15:04
Жаль, видимо очень слабый футболист, раз он вышел на поле всего на 20 минут и сразу заменили, а потом держали строго в запасе.Ему стоит вернуться назад в Украину и выбрать более слабый клуб, попытаться вернуть свой уровень который показывал в Днепре-1, но в Топ-чемпионат его больше не возьмут.
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Artemanat (Кривой Рог)
20.05.2022 в 14:45
Рагуль
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