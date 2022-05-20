Сампдория приняла решение по судьбе Супряги в итальянском клубе

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", не продолжит карьеру в Италии в следующем сезоне.

Генуэзский клуб решил не продлевать соглашение с украинским футболистом, сообщает SampNews. Напомним, итальянцы подписывали Супрягу на полгода с возможностью продления еще на сезон, после чего активировать право выкупа.

Очевидно, что 22-летний форвард не впечатлил тренерский штаб "Сампдории". В нынешнем сезоне в активе Супряги всего один сыгранный поединок и 24 проведенные минуты на поле. В основном он все игры сидел на скамье для запасных.

Накануне мы сообщали о том, что Владислав прибыл в расположение молодежной сборной Украины, несмотря на то, что сезон в Серии А еще не завершился.