Официально. Коноплянка подписал новый контракт с польским клубом

Евгений Коноплянка подписал новый контракт с польской "Краковией". Об этом передает официальный сайт польского коллектива.

Новая сделка будет действительна до лета 2023-го года. Его прошлая сделка истекала 30-го июня 2022-го.

Коноплянка перешел в "Краковию" зимой 2022-го года, досрочно покинув донецкий "Шахтер". За польский клуб он успел провести девять матчей, при этом пять раз выходя в старте. Результативных действий не совершал.

До "Краковии" украинский вингер играл за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и "Шахтер".