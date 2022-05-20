Официально. Коноплянка подписал новый контракт с польским клубом
До конца следующего сезона
Фото: Cracovia
Евгений Коноплянка подписал новый контракт с польской "Краковией". Об этом передает официальный сайт польского коллектива.
Новая сделка будет действительна до лета 2023-го года. Его прошлая сделка истекала 30-го июня 2022-го.
Коноплянка перешел в "Краковию" зимой 2022-го года, досрочно покинув донецкий "Шахтер". За польский клуб он успел провести девять матчей, при этом пять раз выходя в старте. Результативных действий не совершал.
До "Краковии" украинский вингер играл за "Днепр", "Севилью", "Шальке" и "Шахтер".
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Источник:ФК Краковия
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