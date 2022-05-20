Ярмоленко стоит задуматься о возвращении в Динамо, - Фолстен
Андрею нужна стабильная игровая практика, считает блоггер
Капитан сборной Украины и игрок английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко
"Андрею нужна стабильная игровая практика и ее он точно получит в "Динамо", плюс выступление в Лиге чемпионов. Если украинская команда дойдет до плей-офф, то тогда точно получит статус несеянной. Во втором раунде отбора "Динамо" будет противостоять или вице-чемпиону Турции, или серебряному призеру первенства Кипра. Учитывая этих соперников, у киевского клуба есть все шансы на Лигу Чемпионов, поэтому, я думаю, Ярмоленко стоит задуматься о возвращении в родную команду", - отметил Фолстен.
Также блогер рассказал о новых трансферах УПЛ, где продолжат карьеры Михаил Мудрик и Андрей Лунин, а также шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией. Смотрите все это в новом видео Константина из рубрики "Жизнь во время войны".
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