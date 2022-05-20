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Ярмоленко стоит задуматься о возвращении в Динамо, - Фолстен

Наши за границей
(4 голосов)

Андрею нужна стабильная игровая практика, считает блоггер

Ярмоленко стоит задуматься о возвращении в Динамо, - Фолстен

UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины и игрок английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в поисках нового клуба. У полузащитника есть варианты с продолжением карьеры в Турции и ОАЕ, но самым лучшим вариантом может стать возвращение в родное "Динамо". Такое мнение высказал украинский блоггер Константин Фолстен.

"Андрею нужна стабильная игровая практика и ее он точно получит в "Динамо", плюс выступление в Лиге чемпионов. Если украинская команда дойдет до плей-офф, то тогда точно получит статус несеянной. Во втором раунде отбора "Динамо" будет противостоять или вице-чемпиону Турции, или серебряному призеру первенства Кипра. Учитывая этих соперников, у киевского клуба есть все шансы на Лигу Чемпионов, поэтому, я думаю, Ярмоленко стоит задуматься о возвращении в родную команду", - отметил Фолстен.

Также блогер рассказал о новых трансферах УПЛ, где продолжат карьеры Михаил Мудрик и Андрей Лунин, а также шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией. Смотрите все это в новом видео Константина из рубрики "Жизнь во время войны".

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В статье: Андрей Ярмоленко Фолстен
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Комментарии (2)
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Джим Слэйд (Харьков)
20.05.2022 в 22:02
Довольно странный совет игроку, которого вроде бы пригласили в Севилью.
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alex.belogubko (одесса)
20.05.2022 в 21:43
даже не думай идти в ДК
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