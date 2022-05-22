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Зинченко оформил ассист и помог Ман Сити завоевать чемпионство

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В поединке против "Виллы" Джеррарда

Зинченко оформил ассист и помог Ман Сити завоевать чемпионство

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома обыграл "Астон Виллу" – 3:2.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в стартовый состав хозяев поля, однако заменил экс-хавбека донецкого "Шахтера" Фернандиньо сразу после перерыва.

На 78-й минуте встречи 25-летний украинец принял участие второму забитому мячу команды Пепа Гвардиолы, отдав голевую передачу на Илкая Гюндогана – счет стал на тот момент 2:2.

В текущем сезоне АПЛ Александр принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет 5 голевых передач.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Александр Зинченко
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