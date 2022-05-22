Зинченко оформил ассист и помог Ман Сити завоевать чемпионство
В поединке против "Виллы" Джеррарда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном туре чемпионата Англии
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в стартовый состав хозяев поля, однако заменил экс-хавбека донецкого "Шахтера" Фернандиньо сразу после перерыва.
На 78-й минуте встречи 25-летний украинец принял участие второму забитому мячу команды Пепа Гвардиолы, отдав голевую передачу на Илкая Гюндогана – счет стал на тот момент 2:2.
В текущем сезоне АПЛ Александр принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет 5 голевых передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Танцы на костях. Российские оккупанты провели футбольный матч в Мариуполе
- РосТВ навело артиллерию ВСУ на вражеский миномет, разрушивший мост возле Северодонецка
- "Закрыли" еще одну тысячу. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Официально. Коноплянка подписал новый контракт с польским клубом
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet