Зинченко оформил ассист и помог Ман Сити завоевать чемпионство

В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" дома обыграл "Астон Виллу" – 3:2.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в стартовый состав хозяев поля, однако заменил экс-хавбека донецкого "Шахтера" Фернандиньо сразу после перерыва.

На 78-й минуте встречи 25-летний украинец принял участие второму забитому мячу команды Пепа Гвардиолы, отдав голевую передачу на Илкая Гюндогана – счет стал на тот момент 2:2.

В текущем сезоне АПЛ Александр принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет 5 голевых передач.