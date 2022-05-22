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Зинченко обернул чемпионский трофей АПЛ во флаг Украины и не сдержал эмоций. Видео

Наши за границей
Обновлено
(7 голосов)

Поддержка Украины от игроков и фанатов Ман Сити

Зинченко обернул чемпионский трофей АПЛ во флаг Украины и не сдержал эмоций. Видео

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

Во время празднования победы "Манчестер Сити" в АПЛ украинский левый защитник Александр Зинченко обернул трофей чемпионов Англии в украинский флаг. После оваций трибуны фанатов "Сити", Александр не смог сдержать эмоций.

Он также отпраздновал победу с трофеем чемпионата Англии, подняв его над головой.

Для Зинченко это уже 10 трофей с "Манчестер Сити". За пять лет игры за команду Александр четырежды стал чемпионом Англии. Он – самый титулованный украинец в истории АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
22.05.2022 в 21:36
Зворушливо...Вітаю,Слава Україні!!!
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