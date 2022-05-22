Зинченко обернул чемпионский трофей АПЛ во флаг Украины и не сдержал эмоций. Видео

Во время празднования победы "Манчестер Сити" в АПЛ украинский левый защитник Александр Зинченко обернул трофей чемпионов Англии в украинский флаг. После оваций трибуны фанатов "Сити", Александр не смог сдержать эмоций.

Он также отпраздновал победу с трофеем чемпионата Англии, подняв его над головой.

Для Зинченко это уже 10 трофей с "Манчестер Сити". За пять лет игры за команду Александр четырежды стал чемпионом Англии. Он – самый титулованный украинец в истории АПЛ.