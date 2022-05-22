Зинченко обернул чемпионский трофей АПЛ во флаг Украины и не сдержал эмоций. Видео
Поддержка Украины от игроков и фанатов Ман Сити
Фото: MARCA
Во время празднования победы "Манчестер Сити" в АПЛ украинский левый защитник Александр Зинченко обернул трофей чемпионов Англии в украинский флаг. После оваций трибуны фанатов "Сити", Александр не смог сдержать эмоций.
ジンチェンコ、トロフィーに国旗を♥️ pic.twitter.com/TEbuUQ98xM— 細かすぎて伝わらないマンチェスターシティ (@city_pic) May 22, 2022
Он также отпраздновал победу с трофеем чемпионата Англии, подняв его над головой.
Для Зинченко это уже 10 трофей с "Манчестер Сити". За пять лет игры за команду Александр четырежды стал чемпионом Англии. Он – самый титулованный украинец в истории АПЛ.
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Комментарии (1)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
22.05.2022 в 21:36
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