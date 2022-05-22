  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Я горд быть украинцем, и хотел бы однажды привезти трофей АПЛ в Украину
В тренде

Зинченко: Я горд быть украинцем, и хотел бы однажды привезти трофей АПЛ в Украину

Наши за границей
(1 голосов)

Александр – о победе в Премьер-лиге

Зинченко: Я горд быть украинцем, и хотел бы однажды привезти трофей АПЛ в Украину

Фото: World In Sport

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко прокомментировал победу "Манчестер Сити" в АПЛ, а также эмоции, которые он испытывал в последние несколько месяцев:

"Это незабываемые эмоции для меня, для всех украинцев, которые сейчас голодают, выживают в моей стране из-за российской агрессии. Я очень горд быть украинцем, и я бы хотел однажды привезти этот трофей в Украину, для всех украинцев, потому что они этого заслуживают.

Это [поддержка от партнеров по команде] значит для меня все. Честно, я бы умер за этих людей, за их поддержку, ведь то, что они дали мне, как они помогли мне в этот период, самый трудный период в моей жизни, я так это ценю, и никогда не забуду, никогда в жизни.

Честно говоря, в какой-то момент в начале этого всего я даже не особо думал о футболе. Потому что невозможно не думать о том, что происходит в моей стране в это же время, но благодаря всей той поддержке, которую мне оказывали и раньше, и в этот период, я рад, что нам это удалось [победить в АПЛ].

Я надеюсь, что мы продолжим побеждать, потому что этот невероятный клуб всего этого заслуживает".

Это чемпионство АПЛ с "Манчестер Сити" стало уже четвертым в карьере Александра. Всего с "горожанами" он завоевал десять трофеев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде