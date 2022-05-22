Зинченко: Я горд быть украинцем, и хотел бы однажды привезти трофей АПЛ в Украину
Александр – о победе в Премьер-лиге
Фото: World In Sport
Александр Зинченко прокомментировал победу "Манчестер Сити" в АПЛ, а также эмоции, которые он испытывал в последние несколько месяцев:
"Это незабываемые эмоции для меня, для всех украинцев, которые сейчас голодают, выживают в моей стране из-за российской агрессии. Я очень горд быть украинцем, и я бы хотел однажды привезти этот трофей в Украину, для всех украинцев, потому что они этого заслуживают.
Это [поддержка от партнеров по команде] значит для меня все. Честно, я бы умер за этих людей, за их поддержку, ведь то, что они дали мне, как они помогли мне в этот период, самый трудный период в моей жизни, я так это ценю, и никогда не забуду, никогда в жизни.
Честно говоря, в какой-то момент в начале этого всего я даже не особо думал о футболе. Потому что невозможно не думать о том, что происходит в моей стране в это же время, но благодаря всей той поддержке, которую мне оказывали и раньше, и в этот период, я рад, что нам это удалось [победить в АПЛ].
Я надеюсь, что мы продолжим побеждать, потому что этот невероятный клуб всего этого заслуживает".
"I will NEVER forget this, never in my life" ????— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 22, 2022
Oleksandr Zinchenko talks through his emotions after winning the Premier League on a dramatic final day of the season. pic.twitter.com/cGQKMOcLqr
Это чемпионство АПЛ с "Манчестер Сити" стало уже четвертым в карьере Александра. Всего с "горожанами" он завоевал десять трофеев.
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