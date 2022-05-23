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Безус смотрел последний матч Гента с фанатской трибуны

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Украинец покидает бельгийский клуб

Безус смотрел последний матч Гента с фанатской трибуны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник Роман Безус окончательно попрощался с бельгийским "Гентом". Отметим, что последний матч в сезоне против "Шарлеруа" (1:2) он смотрел с фанатской трибуны.

"Спасибо за возможность поддержать моих одноклубников вместе с вами. Это было замечательно. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Наилучшие пожелания всем вам. Надеюсь увидеть вас снова!", – написал Безус в своем Instagram.

В сезоне 2021/22 Роман провел 36 матчей за "буйволов" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Ранее сообщалось, что украинец может продолжить карьеру в другой бельгийской команде.

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В статье: Роман Безус Гент
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