Безус смотрел последний матч Гента с фанатской трибуны
Украинец покидает бельгийский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Роман Безус окончательно попрощался с бельгийским "Гентом". Отметим, что последний матч в сезоне против "Шарлеруа" (1:2) он смотрел с фанатской трибуны.
"Спасибо за возможность поддержать моих одноклубников вместе с вами. Это было замечательно. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Наилучшие пожелания всем вам. Надеюсь увидеть вас снова!", – написал Безус в своем Instagram.
В сезоне 2021/22 Роман провел 36 матчей за "буйволов" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Ранее сообщалось, что украинец может продолжить карьеру в другой бельгийской команде.
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