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Зинченко: Фернандиньо - особенный игрок и человек, мог бы говорить о нем три дня

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Украинец также вспомнил выступления бразильца в "Шахтере"

Зинченко: Фернандиньо - особенный игрок и человек, мог бы говорить о нем три дня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о партнере по команде Фернандиньо, который покидает английский клуб по завершении нынешнего сезона.

"Он особенный. Я мог бы говорить о нем три дня, описывая его без остановки. Фернандиньо — один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл.

Для меня он тоже особенный игрок и человек, потому что я видел его с детства в "Шахтере". То, как он играл и тренировался, я знаю много историй о нем. Есть один момент, который показал мне, кто такой Фернандиньо: когда он сломал ногу, все говорили, что для него все окончено, но через два года после этого, он подписал контракт с "Сити", а остальное — уже история", - приводит слова Зинченко клубная пресс-служба.

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Напомним, что Фернандиньо выступал за донецкий "Шахтер" на протяжении восьми сезонов (2005-2013 годы), после чего перешел в "Манчестер Сити". В сезоне 2021/22 бразилец отыграл 33 матча за "горожан" во всех турнирах, забил 2 гола и оформил 3 ассиста.

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити Александр Зинченко
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