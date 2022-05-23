Зинченко: Фернандиньо - особенный игрок и человек, мог бы говорить о нем три дня

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о партнере по команде Фернандиньо, который покидает английский клуб по завершении нынешнего сезона.

"Он особенный. Я мог бы говорить о нем три дня, описывая его без остановки. Фернандиньо — один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл.

Для меня он тоже особенный игрок и человек, потому что я видел его с детства в "Шахтере". То, как он играл и тренировался, я знаю много историй о нем. Есть один момент, который показал мне, кто такой Фернандиньо: когда он сломал ногу, все говорили, что для него все окончено, но через два года после этого, он подписал контракт с "Сити", а остальное — уже история", - приводит слова Зинченко клубная пресс-служба.