Лунин отреагировал на возможный уход из Реала из-за отсутствия игровой практики

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в интервью "Вацко Live" прокомментировал слухи о его возможном уходе из мадридского клуба.

– Соответствует ли действительности информация, что ты намерен покинуть "Реал", чтобы иметь игровую практику?

– На данный момент нет. Следует понимать, что пишут по итогам сезона, по результатам. Видят, что я мало сыграл и спокойно могут написать, что у меня есть желание покинуть клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Но я сегодня даже не разговаривал с клубом относительно следующего сезона. Впереди финал ЛЧ, только после него будут все разговоры, будет определяться состав на следующий сезон.

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– Как на тебя влияют слухи, что тобой интересуются "Тоттенхэм", "Ювентус" и дортмундская "Боруссия"?

– Никак, это ведь не первый раз. В течение 5 лет каждые полгода пишут множество информации. Что будет, то будет. Если есть такой интерес, то клубы пообщаются между собой, а потом донесут до меня. А реагировать каждый раз на такую ​​информацию не вижу смысла.

– То есть нет такого, что ты названиваешь агенту, пишешь, чтобы он искал тебе команду, варианты? Можно сказать, что ты счастлив в "Реале"?

– Да, без единого сомнения. У нас здесь дом, семья, все налажено и обустроено. Нам здесь нравится, здесь комфортно. У нас здесь все условия для жизни. Как и в клубе: отличная база, команда, атмосфера, уровень тренировок. Когда матчи – вообще космос.

Единственный нюанс – количество игрового времени. Во всем остальном – не знаю, где может быть лучше, – сказал Лунин.