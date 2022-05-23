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Зубков: В сборной порадовались за Зинченко, очень волновались за него

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В национальной команде следили за событиями в АПЛ

Зубков: В сборной порадовались за Зинченко, очень волновались за него

uaf.ua

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Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке национальной команды и поздравил Александра Зинченко с чемпионством в Англии.

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"Хорошо чувствуем себя. Все ребята выкладываются максимально. Здесь хорошая погода, готовимся с хорошим настроением.

Порадовались за Зинченко, очень волновались за него, потому что сезон был тяжелым, все решалось в последней игре. Мы следили за матчем, нам администраторы сообщили, что Саша стал чемпионом. Конечно, поздравим его по приезду.

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Мое чемпионство в Венгрии? Спасибо за поздравление. Повторюсь, будем готовиться с хорошим настроением", - приводит слова Зубкова официальный сайт УАФ.

Напомним, 1 июня команда Александра Петракова сыграет против Шотландии в рамках 1/2 финала матча плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Поединок пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

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В статье: Украина Ференцварош (Будапешт) Александр Зинченко Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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