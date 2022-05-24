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"Восхищаюсь и верю в каждого". Зозуля встретился в Испании с раненными воинами ВСУ

Наши за границей
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Футболист поздравил воинов с днем морской пехоты

"Восхищаюсь и верю в каждого". Зозуля встретился в Испании с раненными воинами ВСУ

Новина українською

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля, который активно помогает ВСУ в качестве волонтера, встретился в Мадриде с раненным защитниками Украины.

"Сегодня ночью в Мадрид прилетели украинские Герои на лечение и реабилитацию. Так как я большой фанат наших защитников, то не мог упустить возможность пообщаться с ними и поздравить с праздником.

Нет у меня больших кумиров, чем наши Воины. Восхищаюсь и верю в каждого. Вы уже не только в истории Украины, но и в мировой.

С вашим днем, люди из стали! Слава Героям! Слава морской пехоте!", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.

"Восхищаюсь и верю в каждого". Зозуля встретился в Испании с раненными воинами ВСУ - изображение 1
Фото: страница Романа Зозули в Facebook

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля отправил ВСУ очередную партию помощи.

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В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада война с Россией
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