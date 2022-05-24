"Восхищаюсь и верю в каждого". Зозуля встретился в Испании с раненными воинами ВСУ
Футболист поздравил воинов с днем морской пехоты
Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля, который активно помогает ВСУ в качестве волонтера, встретился в Мадриде с раненным защитниками Украины.
"Сегодня ночью в Мадрид прилетели украинские Герои на лечение и реабилитацию. Так как я большой фанат наших защитников, то не мог упустить возможность пообщаться с ними и поздравить с праздником.
Нет у меня больших кумиров, чем наши Воины. Восхищаюсь и верю в каждого. Вы уже не только в истории Украины, но и в мировой.
С вашим днем, люди из стали! Слава Героям! Слава морской пехоте!", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Роман Зозуля отправил ВСУ очередную партию помощи.
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