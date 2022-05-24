Шевченко: У меня до сих пор действующий контракт с Дженоа

Экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко поздравил "россонери" с завоеванием Скудетто, а также высказался о своем тренерском контракте с "Дженоа".

"Победа "Милана" стала большой победой. Я поздравляю всех после 11 лет без побед. Леоу? Всё зависит от него. Он парень, проведший великолепный чемпионат.

Что касается Ибрагимовича, то пока у него есть мотивация, которую он показал в этом сезоне, он еще может играть.

Я не знаю, когда вернусь на итальянскую тренерскую скамью, у меня до сих пор действующий контракт с "Дженоа", – сказал Шевченко.