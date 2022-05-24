Шевченко: У меня до сих пор действующий контракт с Дженоа
Пока неизвестно, когда специалист вернется на тренерскую скамью
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Экс-форвард "Милана" Андрей Шевченко поздравил "россонери" с завоеванием Скудетто, а также высказался о своем тренерском контракте с "Дженоа".
"Победа "Милана" стала большой победой. Я поздравляю всех после 11 лет без побед. Леоу? Всё зависит от него. Он парень, проведший великолепный чемпионат.
Что касается Ибрагимовича, то пока у него есть мотивация, которую он показал в этом сезоне, он еще может играть.
Я не знаю, когда вернусь на итальянскую тренерскую скамью, у меня до сих пор действующий контракт с "Дженоа", – сказал Шевченко.
Напомним, что Шевченко возглавил команду в ноябре минувшего года и был уволен в январе 2022 года. Во главе "грифонов" украинский специалист провел 11 матчей, одержав лишь одну победу.
По итогам сезона 2021/22 "Дженоа" вылетел в Серию Б.
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