Ребров отреагировал на слухи о том, что может заменить Петракова в сборной

Наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал информацию в СМИ о том, что он может заменить Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины в случае отставки последнего.

"Впервые об этом слышу, никто ко мне с таким предложением не обращался. Да и не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку, какие сейчас для этого есть основания.

Что касается меня, то я сейчас там, где и был. Мой контракт с "Аль-Айном" подходит к завершению, о новом никакого детального разговора с руководством пока не было, в ближайшем будущем все прояснится", - сказал Сергей Станиславович.