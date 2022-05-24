Ребров отреагировал на слухи о том, что может заменить Петракова в сборной
Также на эту должность назывался еще один претендент
Фото: facebook.com/alainfcae
Наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал информацию в СМИ о том, что он может заменить Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины в случае отставки последнего.
"Впервые об этом слышу, никто ко мне с таким предложением не обращался. Да и не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку, какие сейчас для этого есть основания.
Что касается меня, то я сейчас там, где и был. Мой контракт с "Аль-Айном" подходит к завершению, о новом никакого детального разговора с руководством пока не было, в ближайшем будущем все прояснится", - сказал Сергей Станиславович.
Напомним, ранее Сергей Ребров по итогам нынешнего сезона выиграл с "Аль-Айном" чемпионат и Кубок ОАЭ. Вместе с Ребровым претендентом на место Петракова назывался также главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.
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