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Ребров отреагировал на слухи о том, что может заменить Петракова в сборной

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Также на эту должность назывался еще один претендент

Ребров отреагировал на слухи о том, что может заменить Петракова в сборной

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал информацию в СМИ о том, что он может заменить Александра Петракова на посту главного тренера сборной Украины в случае отставки последнего.

"Впервые об этом слышу, никто ко мне с таким предложением не обращался. Да и не совсем понимаю, почему Петракова могут отправить в отставку, какие сейчас для этого есть основания.

Что касается меня, то я сейчас там, где и был. Мой контракт с "Аль-Айном" подходит к завершению, о новом никакого детального разговора с руководством пока не было, в ближайшем будущем все прояснится", - сказал Сергей Станиславович.

Напомним, ранее Сергей Ребров по итогам нынешнего сезона выиграл с "Аль-Айном" чемпионат и Кубок ОАЭ. Вместе с Ребровым претендентом на место Петракова назывался также главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Footboom

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