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  4. Супряга дороже Ярмоленко. 20 самых дорогих футболистов с паспортом Украины. ВИДЕО
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Супряга дороже Ярмоленко. 20 самых дорогих футболистов с паспортом Украины. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Рейтинг от Фолстен

Супряга дороже Ярмоленко. 20 самых дорогих футболистов с паспортом Украины. ВИДЕО

U.C. Sampdoria

UA-Футбол
Новина українською

Пока украинский народ отбивается от рашистского нашествия, наши футболисты готовятся к матчу со сборной Шотландии в отборе к ЧМ-2022.

Многие болельщики сейчас думают, а кто именно будет защищать интересы Украины на футбольном поле? Именно этот вопрос и спровоцировал Константина Фолстена сделать рейтинг 20 самых дорогих футболистов с украинским паспортом прямо сейчас! Смотрите видео и узнайте, кто возглавил этот список, а кто оказался на самом дне!

Напомним, что матч против Шотландии команда Александра Петракова проведет 1 июня.

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В статье: Андрей Ярмоленко Ярослав Ракицкий Тарас Степаненко Александр Караваев Виталий Буяльский Георгий Бущан Роман Яремчук Руслан Малиновский Сергей Сидорчук Эдуард Соболь Александр Зинченко Артем Довбик Николай Матвиенко Николай Шапаренко Виктор Цыганков Владислав Супряга Виталий Миколенко Михаил Мудрик Фолстен Илья Забарный Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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magnum power (БОМЖ)
24.05.2022 в 17:51
витратив даремно 16 хвилин, щоб дізнатися чия дружина дорожча за Ярмоленко((.
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ФутбольнийГеній (Рівне)
24.05.2022 в 17:27
Супруга дороже Ярмоленко це про Супрягу так?
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