Супряга дороже Ярмоленко. 20 самых дорогих футболистов с паспортом Украины. ВИДЕО
Рейтинг от Фолстен
U.C. Sampdoria
Пока украинский народ отбивается от рашистского нашествия, наши футболисты готовятся к матчу со сборной Шотландии в отборе к ЧМ-2022.
Многие болельщики сейчас думают, а кто именно будет защищать интересы Украины на футбольном поле? Именно этот вопрос и спровоцировал Константина Фолстена сделать рейтинг 20 самых дорогих футболистов с украинским паспортом прямо сейчас! Смотрите видео и узнайте, кто возглавил этот список, а кто оказался на самом дне!
Напомним, что матч против Шотландии команда Александра Петракова проведет 1 июня.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Спецназ ВСУ показал, как уничтожает россиян с помощью дрона-камикадзе - ВИДЕО
- Уникальный контент. Опубликовано аудио с крейсера москва с призывами сдаться к украинским пограничникам
- Лунин сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и выходом на ЧМ-2022
- Зинченко обернул чемпионский трофей АПЛ во флаг Украины и не сдержал эмоций. Видео
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
magnum power (БОМЖ)
24.05.2022 в 17:51
Ответить
+1
0
ФутбольнийГеній (Рівне)
24.05.2022 в 17:27
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet