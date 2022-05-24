Супряга дороже Ярмоленко. 20 самых дорогих футболистов с паспортом Украины. ВИДЕО

Пока украинский народ отбивается от рашистского нашествия, наши футболисты готовятся к матчу со сборной Шотландии в отборе к ЧМ-2022.

Многие болельщики сейчас думают, а кто именно будет защищать интересы Украины на футбольном поле? Именно этот вопрос и спровоцировал Константина Фолстена сделать рейтинг 20 самых дорогих футболистов с украинским паспортом прямо сейчас! Смотрите видео и узнайте, кто возглавил этот список, а кто оказался на самом дне!

Напомним, что матч против Шотландии команда Александра Петракова проведет 1 июня.