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Шевчук: Верес готов играть в следующем сезоне УПЛ заграницей

Наши за границей
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Все ли клубы финансово потянут играть за границей?

Шевчук: Верес готов играть в следующем сезоне УПЛ заграницей

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук высказался о готовности клуба принимать участие в следующем чемпионате Украины заграницей.

"Очень важно продолжить играть в футбол, так как это спорт номер один в мире. Футбол нужен Украине в это сложное время. Я уверен, что нужно проводить следующий сезон в Польше, Турции или Словакии. Футболисты принесут больше пользы, если будут играть и прославлять нашу страну на весь мир.

"Верес" будет жить. Если УАФ примет решение играть заграницей, то клуб будет принимать участие в чемпионате Украины. У нас практически закончено строительство стадиона. Надеюсь, что уже этой осенью, в мирное время "Верес" будет играть в Ровно.

Президент клуба говорил мне, что готов финансировать команду на том же уровне, что был и до войны. Надеюсь, что все будет хорошо, и футбол в Ровно будет возрождаться", — сказал Шевчук в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, что по итогам досрочно завершенного сезона в УПЛ "Верес" занял 9-е место в таблице, набрав 23 очка.

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В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно) война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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